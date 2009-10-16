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Yaşam

Okul müdürleri domuz gribi hakkında bilgilendirildi

16 Ekim 2009 14:48

ANKARA’da Bilkent Üniversitesi bünyesindeki özel bir ilköğretim okulunda görülen domuz gribi vakası üzerine tüm okullar teyakkuza geçti.

Gölbaşı İlçesi'nde bulunan okul müdürleri, Sağlık Grup Başkanı Dr. Önder Özen tarafından domuz gribi konusunda bilgilendirildi.
Gölbaşı Meslek Lisesi toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Karabulut, Şube Müdürü Hatice Şap, Sağlık Grup Başkanı Dr. Önder Özen ile okul müdürleri katıldı. Bu konuda Gölbaşı’nda herhangi bir sorun olmadığının altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Karabulut, “Güncel olan bu konu hakkında okul yöneticilerinin bilgilendirilmesini istedik” dedi.

Gölbaşı Sağlık Grup Başkanı Dr. Önder Özen, domuz gribi hakkında bilgi verdikten sonra okul yöneticilerinin sorularını cevapladı.

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