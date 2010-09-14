-OKUL MASRAFI 200-500 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR ANTALYA (A.A) - 14.09.2010 - Okula yeni başlayacak bir öğrenci için giysi ve kırtasiye masrafları 200 ile 500 lira arasında değişiyor 2010-2011 eğitim öğretim döneminin 20 Eylül Pazartesi günü başlayacak olması dolayısıyla veliler, okul formasından ayakkabıya, kırtasiye malzemelerinden çantaya çok sayıda kalemde alışveriş yapıyor. Çeşitli mağazalardan derlenen okul kıyafeti ve mazlemesi fiyatları şöyle: Önlük (Kız): 30-45 lira Önlük (Erkek): 25-30 lira Etek: 25 lira Kravat: 3-5 lira Gömlek: 15-20 lira Yaka: 5-10 lira Ceket: 25-50 lira Pantolon: 25-30 lira Triko: 20-25 lira Süveter: 25-30 lira Ayakkabı: 15-40 lira Okul çantası: 10-100 lira Beslenme çantası: 10-15 lira Kemer: 5-25 lira 100 yapraklı defter: 2-4.5 lira Kurşun kalem: 40 Kuruş-1.5 lira Silgi: 50 Kuruş-1 lira Kalemtraş: 50 Kuruş Kalemlik: 1.5-7.5 lira Sulu boya: 2-4 lira Kuru boya: 3-12.5 lira -ÇİN MALLARINA DİKKAT Okula yeni başlayan çocukları için alışveriş yapan ailelerin, hem sağlık, hem de fiyat bakımından Çin mallarına dikkat etmesi gerektiği bildirildi. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Abdullah Özçulcu, yaptığı açıklamada, okul gereçleri için fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyledi. Fiyatlardaki değişkenliğin Çin mallarından kaynaklandığını ifade eden Özçulcu, ''Kalem, silgi, çanta, defter gibi ürünlerde Çin mallarında ucuzluk var. Bunların, kanserojen madde içeren malzeme ve boya içerip içermediğine dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'ye girişte bunların yeterli denetlenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle son denetçi tüketici olmalı, fiyattan ziyade kaliteye önem verilmeli. Gerekirse biraz daha fazla para verip güvenli malı tercih etmeli.'' Alışveriş yapan velilere uyarıda bulunan Özçulcu, ''Aynı ürünü daha ucuza görünce pişman olmamak için karşılaştırmalı alışveriş yapılmalı. Alışverişi asla dar zamana sıkıştırmayın'' dedi. Kokulu silgiler ve kokulu kırtasiye malzemelerinden uzak durulması uyarısında bulunan Özçulcu, kırtasiye malzemesi alırken, ahşap gibi doğal ürünlerden yapılanların tercih edilmesini gerektiğini vurguladı.