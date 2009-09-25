Okul kantinlerine standart geliyor

Bursa Kantinciler Odası, kentteki okulların kantinlerinde belli başlı firmaların kaliteli ürünlerinin satılması için çalışma başlattı.



Bursa Kantinciler Odası Başkanı Yücel Okutan, yaptığı açıklamada, okul kantinlerinin 2009-2010 yılı için tüm hazırlıkları tamamladığını söyledi.



Bursa'daki tüm kantinlerde çalışanların önlük kullanacağını ifade eden Okutan, kantinlerin fiziki koşullarının düzeltilmesi konusunu da çok önemsediklerini, yaz döneminde kentteki tüm kantinlerin sağlıklı koşullarda hizmet verebilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.



Okutan, fiziki şartların yanı sıra kantinlerde satılan ürünlerin kalitesine özen gösterdiklerine işaret ederek, velilerden sürekli 'nasıl üretildiği belli olmayan ürünlerin kantinlerde kullanıldığı' yönünde şikayet aldıklarını, sorunun çözümü için 'standart ürün' uygulamasına geçmeyi planladıklarını ifade etti.



Kantinlerde daha kaliteli ürünlerin satılması yönünde çalışma başlattıklarını, öncelikle hangi ürünün ortalama hangi fiyata satıldığına dair tespitlerde bulunduklarını belirten Okutan, 'Hedefimiz tüm kantinlerde tanınmış, kalitesine güvenilen ürünlerin satılması, kullanılması. Firmalarla görüşmelerimiz, pazarlıklarımız devam ediyor. Görüşmeler sonuçlanınca üyelerimizle toplantı yapıp standart uygulamaya geçeceğiz' dedi.



Öğrencilere sigorta güvencesi



Yücel Okutan, oda olarak öğrenci sağlığına çok önem verdiklerini dile getirerek, bu çerçevede geçen yıl 'müşteri sigortası' uygulamasını başlattıklarını hatırlattı.



Üyelerinin yüzde 70'inin sigorta uygulamasına geçtiğini ifade eden Okutan, 'Bir sigorta şirketiyle anlaşmaya vardık. Bu çerçevede bir kişi kantinde yediği üründen dolayı sağlık sorunu yaşarsa tedavi masrafları sigorta tarafından karşılanıyor' diye konuştu.



Okutan, sigorta uygulamasının kantinlerdeki hijyen koşullarında gerilemeye yol açmadığını belirterek, 'Çok şükür sigortadan faydalanan öğrenci sayısı yok denilecek kadar az' dedi.