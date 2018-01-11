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Okul hizmetlisi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

FETHİYE(Muğla), (DHA)- FETHİYE'deki bir ilkokulda hizmetli T

11 Ocak 2018 15:11

FETHİYE(Muğla), (DHA)- FETHİYE\'deki bir ilkokulda hizmetli T.C. (34), uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Evinde esrar ve uyuşturucu hap bulunan T.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Fethiye\'nin Karaçulha Mahallesi\'nde yaşayan, bir ilkokulda hizmetli T.C.\'nin uyuşturucu ticareti yaptığını öğrenen polis, dün şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, evin değişik yerlerine saklanmış halde 26 gram esrar ve 63 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 50 TL ve 40 İngiliz poundu ele geçirildi. Gözaltına alınan T.C., bugün işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilirken tutuklandı.

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