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Dünya
Deutsche Welle

Okul gezisinde çok sayıda öğrenci öldü

Bir okul gezisi için Macaristan’dan gelen öğrencileri taşıyan otobüs İtalya’da kaza yapıp alev aldı. İtfaiye yetkilileri en az 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

21 Ocak 2017 16:11

İtalya'nın Verona kenti yakınlarında cuma gecesi meydana gelen kazada en az 16 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekipleri, bir elektrik direğine çarpan otobüsün alev aldığını bildirdi.

Polis müdürü Geralomo Lacquanita, kazaya başka araçların dahil olmadığını ve otobüsün neden çaptığının henüz bilinmediğini söyledi.

Otobüsteki yolcuların çoğunun Macaristan'dan okul gezisi için gelen 15-18 yaşları arasındaki öğrenciler olduğu tahmin ediliyor.

Otobüste tam olarak kaç yolcu olduğu net değil ancak 55 ile 60 arasında bir rakam telaffuz ediliyor.

Öğrenciler Budapeşte'deki bir okuldan

Macaristan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tamas Menczer, öğrencilerin Budapeşte'deki bir okuldan olduğunu bildirdi. Tamas Menczer, "Durum çok ağır" dedi.

İtalyan haber ajansları, kaza sırasında otobüsün Fransa'ya düzenlenen bir okul gezisinden Macaristan'a dönmek üzere olduğunu bildirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP/dpa, BS/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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