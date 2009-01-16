Okul çatısındaki namazda suçlu bulunamadı

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri Fatih Terim Lisesi çatısında öğrencilerin kıldığı namaz için ‘işlem yapmaya gerek yok’ dedi



Fatih Terim Lisesi damında saf tutarak namaz kılan öğrencilerle ilgili soruşturmada müfettişler kimseyi suçlu bulunmadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri, herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadığına karar verirken, Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa, okul yöneticilerine ceza verilmemesinin düşündürücü olduğunu söyledi.



2003 yılında Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından yaptırılıp, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitime açtığı, sabahçı ve öğlenci olmak üzere çift devre öğretim verilen 14 derslikli lisede, geçen yıl haziran ayında teneffüs zili çalmadan önce dama çıkan erkek öğrenciler, imamlık yapan bir öğrencinin arkasında saf tutarak namaz kılarken görüntülenmişti.



Öğrencilerin, daha sonra üzerinde namaz kıldıkları seccadeleri okul damında kutuların içine koymaları da kameralara yansımıştı. Okul damındaki namaz görüntülerinin gazete ve televizyonlarda yayınlanmasının üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişi Yaşar Eker ve İl Milli Eğitim Yardımcısı Muhammet Kabacık soruşturma için görevlendirilmişti.



Tamamlanan soruşturmanın ardından, damında namaz kılınan okulun yönetici ve öğretmenlerine ceza verilmesine gerek olmadığına karar verildi. Raporda öğrencilerin damda, okul yöneticisi ve öğretmenlerinin bilgisi dışında namaz kıldıkları gerekçesiyle, herhangi bir işlem yapmaya gerek duyulmadığı belirtildi. Ayrıca okul damında namaza devam edilmemesi için okul yöneticilerine uyarı yazısı gönderilmesi de kararlaştırıldı.



‘Okulda namaz laik eğitimi zedeler’



Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa ise, Fatih Terim Lisesi yöneticilerinin okul damında kılınan namazdan haberlerinin olmamasının mümkün olmadığını savundu.

Okullarda yapılan ibadetin laik eğitime zarar vereceğini belirten Boğa, “Okul içinde bir yeri ibadete açmak suç teşkil ediyor. Yönetmeliklere göre buna izin veren idarecilerin ceza alması gerekirdi. O dönemde her gün tekrarlandığı bilgisini aldığımız namazı, okul idaresinin bilmemesi mümkün değil. Ayrıca okul idaresi bunu bilmek zorunda. Öğrencilere ceza vermek zaten olmaz. Ancak çocuklara okul içinde böyle bir şeye izin verilmemeliydi. Kimse, kimsenin ibadetine kesinlikle karışamaz. Ancak okul, bir eğitim kurumudur. Eğitim kurumları içinde hangi din veya mezhebe bağlı olursa olsun yapılan ibadet, laik eğitimi zedeler” dedi.

