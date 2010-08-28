-OKUL ÇANTASINDA 3 KİLO EROİN EDİRNE (A.A) - 28.08.2010 - Edirne'de jandarma bir otomobilde yaptığı aramada, okul çantası içerisine gizlenmiş 3 kilo 47 gram eroin ele geçirdi. Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri M.K'nın kullandığı 34 AP 9733 plakalı otomobili Edirne TEM Otoyolu gişeleri girişinde durdurdu. Otomobilde Narkotik dedektör köpeği Kontes'inde yardımıyla yapılan aramada, motor kısmında okul çantası içerisine gizlenmiş 6 paket halinde 3 kilo 47 gram eroin ele geçirildi. M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.