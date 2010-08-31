-OKUL ÇANTALARI EL YAKIYOR KONYA (A.A) - 31.08.2010 - Bu yıl bayram alışverişleriyle birlikte başlayan okul alışverişleri velilerin keselerini zorlarken, okul çantalarının fiyatı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 arttı. Ana Okulları ile İlköğretim 1. sınıflar bayramdan sonraki ilk Pazartesi olan 13 Eylül'de eğitim öğretime başlayacağı için okul alışverişlerinin de bayram öncesi yapılması gerekiyor. Bu durum hem bayram hem de okul alışverişini aynı zamanda yapacak pek çok ailenin kesesi zorlanırken, okula yeni başlayacak bir ilköğretim okulu öğrencisi için geçen yıl 60 lira olan giyim harcaması, bu yıl 70-80 lira arasında değişiyor. -EN UCUZ ALIŞVERİŞ 75-100 LİRA DÜZEYİNDE En ucuz ürünler seçilerek yapılan kırtasiye alışverişinde okula yeni başlayacak bir öğrenci için toplam harcama 75-100 lira aralığında değişiyor. Kırtasiye ürünlerinde kalem, defter, silgi, sulu boya, kuru boya, cetvel, sayma çubuğu gibi pek çok üründe geçen yılın Eylül ayındakiyle şuanki fiyatlar hemen hemen aynı düzeyde bulunuyor. Okula yeni başlayacak çocukların aileleri için en önemli harcama kalemlerinden biri olan önlük fiyatında ise yaklaşık yüzde 8 oranında artış yaşandı. Geçen yıl yine okulların açıldığı dönemde standart bir mavi önlük 26 liradan satılırken, bu yıl aynı önlüğün fiyatı 28 liraya çıktı. Okul ürünleri içinde en büyük artış ise okul harcamalarının en büyük kalemi olan çantalarda yaşandı. Geçen yıl en fazla 45 lira olan standart okul çantaları bu yıl yaklaşık yüzde 30 oranında artış göstererek 60 liraya çıktı. Birçok mağaza, vatandaşın bayramla birlikte zorlanacağını düşündüğü için okul alışverişlerinde taksitlere ve kampanyalara başladı.