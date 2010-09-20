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OKUL BOYKOTUNA 3 GÖZALTI SİİRT (A.A)

20 Eylül 2010 14:21

-OKUL BOYKOTUNA 3 GÖZALTI SİİRT (A.A) - 20.09.2010 - Siirt'te, çocuklarını okula göndermemeleri yönünde velileri baskı yaptıkları ve bildiri dağıttıkları ileri sürülen 1'i BDP 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, çocukların okula gönderilmemesi için bazı okul önlerinde bildiri dağıttıkları ve bazı velileri tehdit ettikleri iddiasıyla 1'i Siirt Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) il yönetiminde görevli olduğu bildirilen 3 kişiyi polis gözaltına aldı.  Şüpheliler ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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