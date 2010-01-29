Okul birincisi Elif, taş atmaktan cezaevinde

T24 - Toplumsal gösterilerde polise taş attıkları gerekçesiyle haklarında yüksek cezalar istenen çocuklar için Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde yer kalmadı.





Cezaevinde 85 çocuk var. 4 koğuşta tutulan çocuklar için ek koğuş açıldı. Cezaevindeki çocuklar arasında başarılı öğrenciler de yer alıyor. Polise taş atmaktan 1 ay tutuklu kalan Elif A.’nın, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı sonunda Diyarbakır Anadolu Lisesi birincisi olarak karnesini dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ten aldığı öğrenildi.



Çocukları hapis cezasından kurtarmak için hazırlanan ve kamuoyunda “Taş atan çocuklar yasası” diye bilinen düzenleme, tepkiler üzerine hükümet tarafından askıya alındı. Düzenleme komisyonda bekletilirken, mahkemeler çocuklara hapis cezaları vermeye devam ediyor. Son olarak Batman’daki olaylarda gözaltına alınan Berivan S.’nin, 7 yıl hapis cezasına çarptırılması “taş atan çocukları” yeniden gündeme getirdi. Yaşları 13-18 arasında değişen çocuk tutuklular hakkında, Terörle Mücadele Kanunu’nun örgüt propagandası suçunu düzenleyen 7’nci, TCK’nın örgüt adına suç işlemek suçunu düzenleyen 314’üncü maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu ihlal ettikleri gerekçesiyle 26 yıla kadar hapis isteniyor.



Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde bulunan 85 çocuk için dört ayrı koğuş açıldı. Cezaevinde kız çocukları için bölüm olmadığı, yetişkinler koğuşuna bırakılan beş tutuklu kız çocuğu için ek koğuş açıldığı bildirildi. Cezaevinde yatan çocuklar arasında Diyarbakır Anadolu Lisesi’nin başarılı öğrencisi Elif A. da bulunuyor. İddianamede, “Terör örgütü PKK adına suç işlediği ve 2911 sayılı kanuna muhalefet ettiği” belirtilen A. için 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. A. savunmasında, dershaneye giderken gözaltına alındığını, üzerinde öğrenci üniforması ve yanında ders kitapları olduğunu ve gösteriye katılmadığını söyledi. Tutuklanan Batman Fen Lisesi öğrencilerinden Kendal A. hakkında hazırlanan iddianamede 19.5 ila 44.5 yıl arası hapis cezası isteniyor.





78 çocuğa hapis cezası



İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nce hazırlanan rapora göre, 2009’da yaşları 12 ile 18 arasında değişen 267 çocuk hakkında Diyarbakır Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nde ceza davası açıldı. Haklarında toplam 240 yıldan 688 yıla kadar hapis cezası istenen 78 çocuk, yargılama sonucunda toplam 175 yıla mahkûm edildi. Çocukların toplam cezası 41 yıl 8 aya indirildi.





7.5 yıl hapse Yargıtay onayı



Abdullah Öcalan’ın İmralı’da saçlarının zorla kazıtıldığı iddiaları üzerine Diyarbakır’da 2 yıl önce düzenlenen izinsiz gösteriye katılıp, polise taş attığı gerekçesiyle, o dönem 16 yaşındayken tutuklanan ve çıkarıldığı ilk duruşmada 7.5 yıl hapse mahkûm edilen Ferit G.’nin cezası Yargıtay tarafından da onandı. Yaklaşık 2 yıldır Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulanan G.’nin annesi Ayten G. ve babası Alaattin G., dün Çocuklar İçin Adalet Girişimi aktivisti Arif Akaya ile birlikte İHD Diyarbakır Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. Aile adına konuşan Akkaya, “Mecliste görüşülmesi belirsiz bir tarihe ertelenen yasa tasarısıyla, anne ve babaların tüm umutlarını yok ettiler” dedi. G.’ye verilen cezaya tepki gösteren Akkaya, “Neyin bedeli olacak bu 7.5 yıl? Cinayet mi, tecavüz mü, bombalama mı? Tek bir taş atmanın bedeli. Çocuklara verilen cezalar uluslararası sözleşmelere aykırı. AKP’li, CHP’li ve MHP’li vekillere sormak istiyoruz sizde hiç mi vicdan yok?” diye konuştu.









