T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okul bahçesine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesindeki Mevlana Ortaokulu'nda öğrencilerin gördüğü yaklaşık 1,5 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

26 Nisan 2018 19:06

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesindeki Mevlana Ortaokulu\'nda öğrencilerin gördüğü yaklaşık 1,5 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. 
Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı\'nda bulunan Mevlana Ortaokulu bahçesinde oynayan öğrenciler, bahçede bir yılan gördü. Öğrencilerin durumu öğretmenlere bildirmesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri okula geldi. Ekipler, bahçedeki taşları kaldırarak yılanı aradı. Ekipler, yerini tespit ettikleri yılanı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yakalayabildi. Öğrencileri korkutan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kırsal alana götürülerek doğaya bırakıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞDİYARBAKIRDHA DİYARBAKIRKayapınarMevlana OrtaokuluMahabat BulvarıDiyarbakır Büyükşehir BelediyesiEkipler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24