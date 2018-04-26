Okul bahçesine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesindeki Mevlana Ortaokulu\'nda öğrencilerin gördüğü yaklaşık 1,5 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı\'nda bulunan Mevlana Ortaokulu bahçesinde oynayan öğrenciler, bahçede bir yılan gördü. Öğrencilerin durumu öğretmenlere bildirmesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri okula geldi. Ekipler, bahçedeki taşları kaldırarak yılanı aradı. Ekipler, yerini tespit ettikleri yılanı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yakalayabildi. Öğrencileri korkutan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kırsal alana götürülerek doğaya bırakıldı.

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