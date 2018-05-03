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Okul bahçesinde köpek dövüştürüp görüntülediler

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki Kameroğlu Kardeşler Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde pitbull cinsi köpeklerini dövüştürüp, cep telefonuyla görüntüleyen 3 gence mahalle sakinleri tepki gösterdi

03 Mayıs 2018 21:54

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesindeki Kameroğlu Kardeşler Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde pitbull cinsi köpeklerini dövüştürüp, cep telefonuyla görüntüleyen 3 gence mahalle sakinleri tepki gösterdi. Vatandaşlar, köpeklerin dövüştürüldüğü anın fotoğrafını çekip, polise verdi.
Olay, Çivril ilçesi Yukarı Mahalle\'deki Kameroğlu Kardeşler Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Okul kapalı olduğu sırada bahçeye tasmalarından tuttukları pitbull cinsi köpekleriyle gelen 3 genç, iki köpeği dövüştürdü. Köpekleri dövüştürenler bu sırada da cep telefonuyla olayı görüntüledi. Bu anlar da çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Vatandaşların tepkisi üzerine köpek dövüştüren gençler, okul bahçesinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların çektiği görüntüleri alıp, inceleme başlattı. Polis köpek dövüştürenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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