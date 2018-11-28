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Okul bahçesinde kızını beklerden öldü

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kızını almak için gittiği okul bahçesinde kalp krizi geçiren Bahattin Şahin (48), yaşamını yitirdi

28 Kasım 2018 21:21

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde kızını almak için gittiği okul bahçesinde kalp krizi geçiren Bahattin Şahin (48), yaşamını yitirdi.
Kapaklı\'da yaşayan Bahattin Şahin, İmam Hatip Ortaokulu\'nda eğitim gören kızı Feyza Şahin\'i almak için okula gitti. Okul bahçesinde kızının çıkışını bekleyen Şahin, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Bahattin Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin\'in geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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