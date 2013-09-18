Okul bahçesinde kaçak elektrikten hayatını kaybeden Yunus’un babası: Oğlumu koruyamadılar

Hülya Karabağlı / Ankara

Okul bahçesinde kaçak elektrikten hayatını kaybeden 13 yaşındaki işitme engelli Yunus Eser’in, ‘yaşam hakkı ihlaline’ ilişkin ceza davası Sakarya Akyazı Asliye Mahkemesi’nde görüldü. Acılı baba Yakup Eser, mahkeme heyetine “Ben oğlumu okula emanet ettim. Onlara verdim. Koruyamadılar” dedi. Aile, Yunus’a sahip çıkılmadığı gerekçesiyle okul müdürü ve nöbetçi öğretmenden şikayetçi oldular.

Okul bahçesinde topun peşinde koşarken

Yunus Eser 2 Ekim 2012 tarihinde, yatılı kaldığı okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken, topu yan taraftaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) yurdunun bahçesine kaçtı. Topunu almak için yan bahçeye geçen Yunus’un, bahçedeki elektrik direğinden kaçak elektrik çekilmek üzere dışarı çıkartılan kablolardan gelen akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

‘Çocuğumuza sahip çıkmadılar‘

Duruşmada, Yunus’un babası müşteki Yakup Eser söz aldı ve “Davaya katılmak istiyorum. Oğlum işitme engelli olduğu için özellikle Karamürsel İşitme Engelli İlköğretim Okulu’na verdik ancak okul yetkililerinin oğluma sahip çıkmadığını düşünüyorum. Okul yetkililerinin gerekli önlemleri almayarak kaçak elektriğe sebebiyet vermelerinden dolayı oğlumun vefat ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden de şikayetçiyim” dedi.

‘Okulda müdürü ve öğretmenlerin sorumlulukları var’

Yakup Eser’in avukatı Gündem Çocuk Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Şahin Antakyalıoğlu da, “Okuldaki öğretmenler ve müdür hakkında sorumluluklarından dolayı suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte, okulda okuyan işitme engelli öğrencilerin işaret dilinden anlayan, bağımsız okul dışından tercümanlar vasıtasıyla dinlenmesini ve bu sırada ortamda sosyal hizmet uzmanının da bulundurulmasını istiyoruz.” dedi.

Suç duyurusu talebini değerlendirecek olan davanın ikinci duruşması 10 Ekim 2013 tarihinde Karamürsel Mahkemesi’nde görülecek.

2012 yılında en az 20 çocuk okullarda hayatını kaybetti

Yunus Eser’in yaşadığı hak ihlali ne yazık ki Türkiye’de ilk değil. Gündem Çocuk Derneği’nin hazırladığı Yaşam Hakkı 2012 Raporu’na göre 2012 yılında en az 20 çocuk eğitim ortamlarında yaşamını kaybetti. Ne yazık ki bu tür olaylardan dolayı bugüne kadar ceza alan bir okul müdürü ya da sorumlu öğretmen bulunmamaktadır. Gündem Çocuk Derneği bu tür olayların yeniden yeniden yaşanmamasının bir yolu da sorumluların cezasız kalmaması olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden de Yunus’un davasını izlemeye devam edecektir.