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Yaşam

Okul bahçesinde donduran karne protokolü!

Erzurum Anadolu Lisesi'nin bahçesinde eksi 16 derecede düzenlenen karne töreni öğrenci ve protokolü dondurdu.

23 Ocak 2009 02:00

Erzurum Anadolu Lisesi'nin bahçesinde eksi 16 derecede düzenlenen karne töreni öğrenci ve protokolü dondurdu.

Erzurum Anadolu Lisesi'nin bahçesinde eksi 16 derecede düzenlenen karne töreni öğrenci ve protokolü dondurdu. Yaklaşık 15 dakika süren törende üşüyen öğrenciler, daha sonra koşarak okullarına girdi ve kalorifer peteklerinde ısınmaya çalıştılar.

Kent merkezindeki Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bugün düzenlenen karne törenine Vali Vekili Mehmet Gök, Yakutiye Kaymakamı Yüksel Çelik, Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Bastem, Yakutiye Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kurt ve Anadolu Lisesi Müdürü Abdulgani Sarıkaya ile öğrenciler katıldı. Karne töreninde başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür belgeleri ile birlikte hediye olarak kitap dağıtıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceyi gösterdiği sırada yapılan tören sırasında üşüyen Vali Vekili Mehmet Gök ve Kaymakam Yüksel Çelik, korumlarının getirdiği paltolarını giymek zorunda kaldılar. Palto, manto, eldiven ve atkıları ile törene katılan öğrencilerin bir bölümü soğukta adeta titredi. Törene katılan 160 öğrenci, yerlerinde hareket ederek ısınmaya çalıştılar. Vali Vekili Gök'ün konuşmasının ardından öğrencilere hızlı bir şekilde takdir ve teşekkür belgeleriyle hediyeleri verildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi. Göndere çekilen bayrağın da kırağı tutması dikkat çekti.

‘Bizim suçumuz yok’

Vali Vekili Mehmet Gök, “Arkadaşlar şimdi gidip ‘donduran tören’ diye yazacaksınız. Ama bunda bizim bir suçumuz yok. Okul müdürümüz böyle bir tören düzenlemiş bizde icabet ettik'' dedi.

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