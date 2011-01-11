-OKUL BAHÇESİNDE DERS ÇALIŞAN ÇOCUĞUN BAŞINA MERMER DÜŞTÜ ISPARTA (A.A) - 11.01.2011 - Isparta'daki bir ilköğretim okulunun bahçesinde ders çalışan 8 yaşındaki çocuğun başına, okulun birinci katında pencere kenarında bulunan, yaklaşık 60 santimlik mermer parçası düştü. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Naşide Halil Gelendost İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Hüseyin Emre Battal (8), okul bahçesinde, arkadaşlarıyla birlikte ders çalışmaya başladı. Bu sırada okulun birinci katında, pencere kenarında bulunan yaklaşık 3 santimetre kalınlığında ve 60 santimetre uzunluğunda mermer parçası, Battal'ın başına düştü. Baygınlık geçiren küçük çocuk, okul yöneticileri tarafından Isparta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Isparta Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hatip Kanatsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mermerin küçük çocuğun başının sağ tarafına isabet ettiğini ve kafatasında kırık oluştuğunu bildirdi. Hemen müdahale edilerek, servise çıkarılan Battal'ın şuurunun açık olduğunu belirten Kanatsız, küçük çocuğun hayati tehlikesinin ise devam ettiğini kaydetti. Hüseyin Emre Battal'ın annesi Sevinç Battal da olayda ihmal söz konusu olduğunu belirterek, ''Mermer düşerken başka yere çarparak, oğlumun başına isabet etmiş. Bir de direkt gelseydi herhalde başını ikiye ayıracaktı. Okul idarecilerinin bu tür konulara daha hassas olmaları gerekiyor'' dedi. Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz ise olay hakkında inceleme başlatıldığını, ihmal varsa gerekenin yapılacağını bildirdi.