Okul aile birliğinden öğrencilere sigorta

Sakarya’nın Serdivan İlçesi’nde bin 900 öğrencisi bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu Aile Birliği, okulda eğitim gören tüm öğrencileri kaza ya da yaralanmalara karşı sigortaladı.



Buna göre okulda öğrencilerin kaza geçirip yaralanmaları halinde, sigorta şirketi öğrenci başına 5 bin ile 15 bin YTL arasında tazminat ödeyecek.



Geçen yıl okulda öğrencilerin teneffüslerde düşerek yaralanma olayları üzerine okul müdürü Tekin Ateş, Serdivan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu aile birliğine öğrencilerin sigortalanmasını teklif etti. Bu kararı okul aile birliği kabul edince, okuldaki bin 900 öğrenci ‘Eğitim kurumları okul mali sorumluluk sigortası’ kapsamına alındı. Öğrenciler olası yaralanmalarda sigortadan yararlanacak.



Okul müdürü Tekin Ateş, öğrencilerinin okuldaki olası yaralanmalarında tedavi giderlerinin sigorta tarafından karşılanacağını belirterek şunları söyledi:



“Okulda eğitim ve öğretim döneminin başında yaptığımız araştırmada, bazı öğrencelerimizin sosyal güvencelerinin olmadığını belirledik. Geçmişte okul içerisindeki yaralanmalar ve okula gelen öğrencilerimizin de kaza riski altında olmaları nedeniyle böyle bir karar aldık ve uyguladık. Bir sigorta şirketi ile anlaşarak öğrencilerimizi ‘Eğitim kurumları okul mali sorumluluk sigortası’ kapsamına aldık.”





