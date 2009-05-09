Okudan'ı Ereğli'de öğrencileri karşıladı

Konya'da, polisin Okyanus Şirketler Grubu'nun aldığı ihalelerle ilgili başlattığı "Final" operasyonu kapsamında yargılanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında tutuksuz yargılanmasına karar verilen Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, cezaevinden çıktıktan sonra Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından karşılandı.

İlçe girişindeki bir dinlenme tesisinde toplanan Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile Konya'dan gelen çok sayıda öğretim üyesi tarafından karşılanan Okudan yaptığı kısa konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Nazım Hikmet'in "Yürümek" isimli şiirini okuyan Prof. Okudan, "Yüce Türk adaletine hep güvendim, güvenmeye devam edeceğim" dedi.

Okudan, yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi:

"Benim onurlu öğretim üyelerim hiçbir yerin ne üyesidir, ne bir şeydir. Baskıyla oy vermezler, onlar getirdiler beni oraya. Onların sayesinde buradayım. Onların hepsi onurlu insanlar. Ben kimseye bir şey demiyorum. Zamana bırakıyorum."

Okudan, daha sonra Konya'ya hareket etti.

