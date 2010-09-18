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Dünya

Oktoberfest çılgınlığı başladı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih kentinde bu yıl 177'ncisi düzenlenen “Oktoberfest” (Ekim şenliği) başladı

18 Eylül 2010 03:00

T24- Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih kentinde bu yıl 177'ncisi düzenlenen “Oktoberfest” (Ekim şenliği) başladı. Şenliğe katılan milyonlarca kişi, 17 gün boyunca yaklaşık 7 milyon litre bira içerek, festival rekorunu kırmaya çalışacak.

Dünyanın en büyük bira festivali başladı

Dünyanın en kalabalık şenliklerinden biri olan “Oktoberfest"in açılışını Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Christian Ude, ilk bira fıçısını açarak yaptı.


Şenliğin açılışına Bavyera eyaletinin Başbakanı Horst Seehofer de katıldı.


İlk kez 1810 senesinde Bavyera Prensi Ludwig'in düğün kutlamaları vesilesiyle düzenlenen Oktoberfest, savaş ve benzeri nedenlerden dolayı bazı yıllarda gerçekleştirilemedi.


Yetkililer, bu yıl 4 Ekim'e kadar sürecek şenlikte hem katılımcı hem de içilen bira miktarı bakımından rekor kırılmasını bekliyor. Şu ana kadar en fazla 7.1 milyon kişinin katıldığı festivalde, katılımcılar 6.9 milyon litrenin üzerinde bira tüketirse rekor kırılmış olacak.


Bu yıl ayrıca Bavyera eyaletinde alınan yasak kararı doğrultusunda, festival tarihinde ilk kez bira çadırlarında sigara içilemeyecek.

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