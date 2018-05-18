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Politika

Oktay Vural ve Kenan Tanrıkulu gitti, İzmir dışından aday geldi (2)

MHP İZMİR LİSTESİ SON ANDA DEĞİŞTİ MHP İzmir Milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmede önce değiştirildi

18 Mayıs 2018 22:42

MHP İZMİR LİSTESİ SON ANDA DEĞİŞTİ
MHP İzmir Milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) verilmede önce değiştirildi. İzmir 2\'nci bölge 4\'üncü sırada yer alan Murat Koç, listede 11\'inci sıraya yazılınca adaylıktan çekildi. Bunun üzerine listeye Koç\'un yerine Yüksel Güven yazıldı. MHP\'li Koç ise işlerinden dolayı izin istediğini belirterek, \"Partimizin, teşkilatımın emrindeyim. Ülkeme hizmet etmeye devam ediyorum. Aday değilim. Ama çalışmalarım sürecek\" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

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