Galatasaray Medical Park ile yolları ayrılan Oktay Mahmuti, Anadolu Efes'te. Tecrübeli antrenör, lacivert-beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Galatasaray Medical Park ile yolları ayrılan Oktay Mahmuti, Anadolu Efes'te. Tecrübeli antrenör, lacivert-beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes, yeniden Oktay Mahmuti'ye emanet. Ülkemizi THY Euroleague'de temsil edecek takımlardan Anadolu Efes, antrenör Oktay Mahmuti'yle iki yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlılarla 2002-2005 yılları arasında dört sezon üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Mahmuti, 2001 yılında da Efes'i Suproleague Final Four'una taşımıştı. Son olarak iki sezondur Galatasaray Medical Park'ı çalıştıran Mahmuti, sarı-kırmızılılarla anlaşmasına rağmen olaylı bir şekilde kulüpten ayrılmıştı.

Galatasaray Medical Park'ın Euroleague'de Top 16'ya kalmasını sağlayan Mahmuti, sarı-kırmızılı takımla 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırmıştı. 44 yaşındaki koç, Efes'ten ayrıldıktan sonra bir süre İtalya'nın Benetton Treviso takımında da görev yapmıştı.

Geçtiğimiz sezona Ufuk Sarıca'yla başlayan Anadolu Efes, Sarıca'nın istifası sonrasında yola Yunan koç İlias Zouros'la devam etmişti. Zouros'la Beko Basketbol Ligi'nde finale kalan lacivert-beyazlılar, şampiyonluğu Beşiktaş Milangaz'a kaybetmişti. Efes'te Cenk Akyol ve Kerem Gönlüm haricinde tüm oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor.