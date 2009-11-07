'Oktay intihar etmedi işte bunun 11 kanıtı'

Dosyası intihar ettiği gerekçesiyle kapatılan eski özel harekatçı Behçet Oktay’ın otopsisinde, kanında alkol ve uyuşturucu bulunmuş, göğüs kafesinde şüpheli kırıklara rastlanmıştı. Ailesi bunun üzerine soruşturmanın yeniden başlatılması için savcılığa başvurdu. Başvuru dilekçesinde eski adli tıp başkanının bilimsel yorumu ile Oktay’ın intihar etmediğine kanıt olarak 11 iddia sıralandı.



Türkiye geçen Şubat’ta, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi’nin 13 yıllık başkanı Behçet Oktay’ın ölümüyle sarsıldı. Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu tartışması aylarca sürdü. Ailesi intihar etmediğini iddia etti. Buna rağmen soruşturma dosyası da intihar olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Ancak geçen ay çıkan otopsi raporu tartışmaları yeniden başlattı. Çünkü rapora göre Oktay’ın göğüs kafesinde 7 kırık vardı. Ayrıca kanında alkol ve uyuşturucuya rastlanmıştı. İşte bu noktalardan yola çıkan ailesi, soruşturmanın yeniden başlatılması için kolları sıvadı. Ailenin avukatı Ülkü Gedikli, Ankara Başsavcılığı’na dün dosyanın tekrar açılması için dilekçe verdi.



Uzman görüşü de eklendi



Dilekçeye Eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özdemir Kolusayın’dan alınan bilimsel bir mütalaa da eklendi. “Olayın intihar olması halinde vücudunda travma belirtilerinin olmaması gerekir” diyen Kolusayın’ın mütalaasının sonuç bölümünde şöyle denildi: “Behçet Oktay’ın baş, göğüs, el ve ayaklarda travmatik belirtilerin bulunması, olay anında ölenin yanında bulunan şahsın elinde barut izi kalması, ölüm anında kandaki alkol miktarının kişinin direncini yok edecek derecede çok yüksek olması nedeniyle Behçet Oktay’ın ölümünün intihar olarak kabul edilmesinin pek mümkün olmadığı kanaatini bildirir bilimsel mütalaadır.”



Kırıklar öldükten sonra olmuş



Prof. Kolusayın’ın mütalaasında şu noktalara da dikkat çekildi:



Kaburga kırıklarının nedeni kalp mesajı olamaz: Kişiye kalp masajı yapıldığı bildirilmiş, sağ ve sol kaburgalarında ekimozlu ve ekimozsuz kırıklar tespit edilmiştir. Bu durum, ekimozlu kırıkların kişi canlı iken, ekimozsuz kırıkların kişi öldükten sonra oluştuğunu kanıtlar.



Ekimozlar: Sağ gözde, sağ el sırtında, sağ ve sol bacakta ekimozlar (deri ve deri altı dokusunun içinde kan birikimi) tespit edilmiştir. Ekimozların rengi belirtilerek eski veya yeni, yani yaşı belirtilmemiştir. Otopside göğüs açıldığında cilt altında sağ 5. kaburga hizasında parasternal hatta ekimoz tespit edilmiştir.



Kandaki alkol miktarı: Hastaneye 25 Şubat 2009 saat 02.22’de getirildiği, 02.40’da öldüğü kanda alkol miktarının 268.96 mg/dl olduğu



Tanığın elindeki barut artığı: Ölüm olayı gelişirken Behçet Oktay’ın yanında bulunan Halil Kesici’nin elinde barut artığı içi bulunmasının Kesici’nin ölüme yol açan ateşli silahı tuttuğunun ya da dokunduğunun kesin delilidir.



Ailesinin 11 maddelik iddiası



Avukat Ülkü Gedikli’nin Ankara Başsavcılığına verdiği dilekçede, daha önce “intihar” denilerek kapatılan olayla ilgili olarak şu şüpheler de dile getirildi:



1-İntihara meyilli değil: Behçet Oktay intihara meyilli biri değildi. Ölümünden önce düzenlenen yemekte de gayet neşeli olduğuna ilişkin tanık beyanları var.



2-Oktay solaktı, yara sağ şakakta: Ateşli silah yaralanması sağ şakaktadır. Oysa Oktay solaktı.



3-Tanığın elinde de barut var: 25 Şubat 2009 tarihli atış artıkları analizine ilişkin ekspertiz raporu dikkate alınmamıştır. Bu raporda Oktay’ın iki elinde de atış artığı bulunmuştur. Ayrıca olay sırasında yanında bulanan Halil Kesici’nin de iki el avuç içi svaplarında atış artığı bulunmuş, tanığa bunun nedeni sorulmamıştır.



4- İkinci el ateş edilmek istenmiş: Ekspertiz raporuna göre, bir ateş fişeğin atıldığı, ikincisinin ise atılmak istendiği tespit edilmiştir.



5-8 metre uzakta kan izi: Olay yeri incelemesinde Oktay’ın bulunduğu yerden yaklaşık 8 metre uzaklıkta yoğun kan izine rastlanmış ancak inceleme yapılmamıştır.



6-Anahtar dışarıda yerde: Otomobilinin anahtarının dışarda karlar üzerinde bulunmasıyla ilgili çelişkiler tanığa sorulmamıştır.



7-Silahtaki parmak izi incelenmedi: Ölüme neden olan silah üzerinde parmak izi incelemesi yapıldığına ilişkin dosyada bilgi yoktur.



8-Araç içinde de inceleme yapılmadı: Arabanın içinde, koltuklarda, kapılarda, yerde bulunan para, kürek ve anahtar üzerinde de parmak izi incelemesi yapılmamıştır.



9-Sol arka kapı kilitli: Arabanın sol arka kapısı kilitli bulunmuştur. Bu kapı ancak içerden manuel olarak kilitlenebilir. Oysa bu kapıda da parmak izi incelemesi yapılmamıştır.



10-Telefon kayıtları incelemedi: Oktay’ın telefon kayıtları incelenmemiştir.



11-Tanık ifadesi çelişkili: Tanık ifadelerindeki çelişkiler giderilememiştir.