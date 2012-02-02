-Oktay Ekşi'nin ''hakaret'' davası durduruldu İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, Ekşi'nin milletvekili olması nedeniyle kovuşturmanın durmasına karar verildi. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Oktay Ekşi katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Hakim Hasan Gülver, TBMM'ye yazılan yazıya cevap geldiğini ve Oktay Ekşi'nin 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde İstanbul ilinden milletvekili olduğunun bildirildiğini belirtti. Ekşi'nin avukatı Eren Şener, ''Durma kararı verilmesini talep ediyoruz'' dedi. Hakim Hasan Gülver, Oktay Ekşi'nin 12 Haziran 2011 tarihinde 24. dönem genel milletvekili seçimlerinde İstanbul ilinden milletvekili olarak, görevine halen devam etmesi karşısında kovuşturmanın durmasına karar verdi. -İddianameden- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erdoğan, Eroğlu ve Yıldız'ın avukatları aracılığıyla sundukları dilekçelerde, Oktay Ekşi tarafından kaleme alınan ve 28 Ekim 2010 tarihli Hürriyet Gazetesinin 25. sayfasında yayımlanan ''Az Demişiz'' başlıklı yazıda, kamu görevi nedeniyle müvekkillerin hakarete uğradıklarının belirtildiği ve şikayetçi oldukları öne sürülüyordu.