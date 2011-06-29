Oktay Ekşi, CMK 100. Madde'nin değiştirilmesini teklif edecek

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 11:00’de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’i kabul edecek. CHP’nin tek yemin eden milletvekili Oktay Ekşi de tutukluluk nedenlerini düzenleyen CMK 100. maddeyi değiştirmeyi öneren bir yasa teklifi verecek.





Vatan gazetesinin haberine göre yasa teklifi tek maddelik olacak ve CMK 100. maddeye “Kesin hükmün infazı dışında seçilmiş milletvekili yakalanamaz ve tutuklanamaz” fıkrası teklif edilecek. Kılıçdaroğlu, yemin etmeme kararını açıkladıktan sonra bir grup gazeteci ile TBMM’deki odasında sohbet etti. Kılıçdaroğlu, “Sadece iki milletvekilimiz için değil, tutuklu tüm vekiller için böyle bir tavır takındık. Meclis’te olacağız ama yemin etmeyeceğiz” dedi. MHP’nin yemin etmeme kararı alan CHP’ye “yakışmadı” yorumu yapmasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Mesajım tek cümlelik olacak. Biz arkadaşlarımızı satmayız” karşılığını verdi.





Kanun teklifi verilecek



CHP’de Meclis Başkanlığı görevini üstlendiği için yemin eden tek isim olan Oktay Ekşi, tutukluluğu düzenleyen bir kanun teklifi verecek. CHP’li milletvekilleri yemin etmedikleri için kanun teklifi veremeyecekleri için tek yemin eden milletvekili Ekşi bu görevi üstlenecek. Ekşi tutuklu vekillerin serbest kalmasını sağlayacak bir kanun değişikliği teklifi verecek.



Kılıçdaroğlu “Bunun ayrıntıları üzerinde arkadaşlar çalışıyor” dedi. CHP’nin CMK’nın 100’üncü maddesini düzenleyen ve tutukluluğun istisnasının “milletvekilliği” olmasını düzenleyen bir teklif verecek. Söz konusu madde tutuklama nedenlerini düzenliyor. Bu maddeye milletvekilleri için “istisna” hükmü önerilecek. CMK 100. maddeye bir fıkra eklenmesi önerilecek. Önerilecek fıkranın “Kesin hükmün infazı dışında seçilmiş milletvekili yakalanamaz ve tutuklanamaz” şeklinde olduğu öğrenildi. Kanun teklifi çalışmalarını Süheyl Batum, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal gibi hukukçu milletvekilleri yürütüyor. Teklifin bugün TBMM’ye sunulması bekleniyor.





Kılıçdaroğlu, “AKP’den bir adım bekliyoruz 550 vekilin buluşmasını sağlama sorumluluğu olan parti iktidar partisi yani AKP’dir. Halk daha önce Başbakanın da yargılandığını bilerek oy kullandı” dedi.





Çiçek ziyaret edecek



CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Meclis Başkanlığı için Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Haluk İpek’i makamında kabul edecek. Görüşme saat 11:00’de gerçekleşecek.



Kılıçdaroğlu, “Ne görüşeceksiniz” sorusuna “Randevu talebinde meclis başkanlığı konusunu görüşmek istediklerini söylemişler bekliyoruz kendilerini” yanıtını verdi.



Görüşmede yemin krizinin de gündeme gelmesi bekleniyor. CHP’nin vereceği kanun teklifinin de Cemil Çiçek’le yapılacak görüşmeden önce verilmeyeceği ifade edildi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kılıçdaroğlu’nun yanısıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den de randevu istedi.



Çiçek, TBMM’de gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğinin hatırlatılması üzerine, “TBMM’de grubu bulunan partilerden randevu istedik” dedi. Çiçek, CHP ve MHP yöneticileriyle “görüş alışverişinde bulunacaklarını” ifade etti. Cemil Çiçek, gazetecilerin “Randevular Meclis Başkanlıyla mı ilgili” sorusuna “Evet, Meclis Başkanlığıyla ilgili” karşılığını verdi.



TBMM Başkanlığı’na aday olması beklenen Çiçek’in görüşmelerinde Başkanlık için kendi ismi üzerinde uzlaşma arayacağı belirtilirken, tutuklu milletvekilleriyle ilgili sorunun aşılması konusunda MHP ile de görüş alış verişinde bulunması bekleniyor.





Batum: 100’le birlikte 102’de değişebilir



CHP Hukuk ve Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, CMK’nın 100. maddesindeki değişikliğin yanı sıra 102. Maddesi’nde de değişiklik yapılarak sorunun çözülebileceğini söyledi.



Batum, CMK 102. Madde’de tutukluluk süresinin 2 yılla sınırlandırıldığını bunun da 3 yıl daha uzatılabileceği hükmü olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:



“Bu maddede bir kişi 5 yıl tutulabilir. Ayrıca özel yetkili mahkemelerde bu hüküm 2 katına çıkıyor yani 10 yıl olabilir. Bu süreleri 2, 3 yılla sınırlandıran bir düzenleme yaparsanız bu kişiler daha fazla tutulamaz ve bırakılır. Ortada bulunan 100. madde ile ilgili ifade biraz daha geliştirilebilir. 100. maddedeki değişikliğin yanı sıra 102. maddedeki değişiklik de yapılabilir. Böylece tüm sorun ortadan kalkar. Konuyla ilgili çalışıyoruz.”