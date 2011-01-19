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Oktay Ekşi Basın Konseyi'nden de istifa etti

Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Basın Konseyi başkanlığı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeliğinden istifa etti... Yerine Orhan Birgit getirildi

19 Ocak 2011 02:00

T24 - Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Basın Konseyi başkanlığı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeliğinden istifa etti... Yerine Orhan Birgit getirildi.
 
Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Basın Konseyi başkanlığı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Basın Konseyi başkanlığına eski kültür bakanlarından ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Birgit getirildi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeliğine de Arıkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arıkanlı getirildi.

Ekşi'nin Basın Konseyi Yüksek Kurulunun bugünkü toplantısında sunduğu istifa mektubu şöyle:

''Yaşamımın yeni döneminde, siyaset platformuna adım attım. Bu dönemde, partimin vereceği görevleri tam olarak yapabilmek ve o sıfatımın Basın Konseyi'nin, bağımsız, tarafsız kimliğine gölge düşürmesini önlemek isterim. 22 Ekim 1988'den beri büyük bir onur sayarak yürüttüğüm başkanlıktan ve yüksek kurul üyeliğinden o nedenle istifamı arz ediyorum.

'Kendi çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin vermeyeceğine' ant içmiş olan Basın Konseyi'nin, ülkemizde 'daha özgür ve daha saygın' bir basın yaratmak yolunda 23 yıldır aralıksız sürdürdüğü çabaları, bundan böyle de aynı vakar ve kararlılıkla yerine getireceğine eminim. Bu düşünce ve inançla ayrılıyor ve Konseyimize daha büyük başarılar diliyorum.''

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