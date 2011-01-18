-OKTAY EKŞİ BASIN KONSEYİ BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - CHP'ye katılan gazeteci-yazar Oktay Ekşi, Basın Konseyi Başkanlığı ve Yüksek Kurul üyeliği görevlerinden istifa etti. Basın Konseyinden yapılan açıklamada, ''Oktay Ekşi, siyasi görevlerini tam olarak yapabilmek ve Basın Konseyinin bağımsız, tarafsız kimliğine gölge düşürmemek için Basın Konseyi Başkanlığından ve Yüksek Kurul üyeliğinden istifa etti'' denildi. Ekşi'nin Basın Konseyi Yüksek Kurulunun bugünkü toplantısında sunduğu istifa mektubu şöyle: ''Yaşamımın yeni döneminde, siyaset platformuna adım attım. Bu dönemde, partimin vereceği görevleri tam olarak yapabilmek ve o sıfatımın Basın Konseyinin, bağımsız, tarafsız kimliğine gölge düşürmesini önlemek isterim. 22 Ekim 1988'den beri büyük bir onur sayarak yürüttüğüm Başkanlıktan ve Yüksek Kurul üyeliğinden o nedenle istifamı arz ediyorum. 'Kendi çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin vermeyeceğine' ant içmiş olan Basın Konseyinin, ülkemizde 'daha özgür ve daha saygın' bir basın yaratmak yolunda 23 yıldır aralıksız sürdürdüğü çabaları, bundan böyle de aynı vakar ve kararlılıkla yerine getireceğine eminim. Bu düşünce ve inançla ayrılıyor ve Konseyimize daha büyük başarılar diliyorum.''