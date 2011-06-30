Oktay Ekşi Arınç'a randevu verdi!

T24 - Bülent Arınç'ın, Meclis açılışındaki konuşması nedeniyle eleştirdiği geçici başkan Oktay Ekşi, şu anki konumu itibariyle yorum yapamayacağını ancak görevi teslim ettikten sonra konuşabileceğini söyledi.



En yaşlı üye sıfatıyla 24. yasama döneminin açılışında Meclis başkanlığı yapan CHP'li Oktay Ekşi, yemin düğümü ve Bülent Arınç'ın açılıştaki konuşmasına ilişkin değerlednirmelerde bulundu.



Yemin etmemenin demokratik bir hak olduğunu söyleyen Ekşi, krizin çözümüyle ilgili de umutlu konuştu.



Ekşi, Meclis açılışında 1960 anayasasıyla ilgili ifadelerine Bülent Arınç'tan gelen tepki için de, konumu itibariyle şu an tarafsız olduğunu ancak ileride bu meselenin konuşabileceğini söyledi.



TBMM Geçici Başkanı Oktay Ekşi, cumartesi günü Mesudiye ilçesinde yapılacak ilçe kurultayına katılmak için Ordu'ya gitti.



Ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekşi, TBMM'nin açılışında CHP milletvekillerinin yemin etmediklerinin hatırlatılması üzerine Ekşi, ''Bu demokratik bir haktır'' ifadesini kullandı.





'PARLAMENTER SİSTEME UYGUNDUR'



Dünyanın her yerinde parlamenterlerin bu tür hakları olduğunu vurgulayan Ekşi, şunları söyledi:



''Hatta daha açık ifade etmek gerekirse, parlamenter sistemde bir önergenin geçmesini engellemek amacıyla yapılan meşru, makul engellemeler de vardır. CHP'nin salı günü yemin törenindeki uygulaması, parlamenter sistemin hem ruhuna hem gereklerine hem de geleneklerine tamamen uygundur.''





"SİSTEM TIKIR TIKIR İŞLER"



Parlamentonun geçmişte veya bugün ortaya çıkan eksikliklerin hepsinin üstesinden geleceğini dile getiren Ekşi, ''Bunlarla hiçbir sıkıntımız yok. Bizim parlamentomuz 91 yaşına geldi, çok büyük geçmişe sahip bir parlamentodur, gelenekleri ile oturmuştur, bu tür meseleler öyle çok önemsenecek şeyler değil, hepsinin üstesinden gelir, sistem tıkır tıkır işler'' dedi.





ARINÇ'LA DAHA SONRA!



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmayla ilgili eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Ekşi, ''Bu onurlu görevi taşırken kimseyle polemik yapma veya polemiğe girme hakkım yok. Eğer bu görevi devir ettikten sonra böyle bir tartışma çıkar ise onunla ilgili düşüncelerimi sizinle paylaşırım'' dedi.