Öksüz'ün iadesi için Almanya'ya talepname gönderildi

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - DARBE girişimini merkez üssü Akıncı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin, FETÖ\'nün firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz\'ün, Almanya\'da olduğu iddiaları üzerine iade talepnamesi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdiği ortaya çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün firari imamı Adil Öksüz\'ün, Almaya\'da olduğu iddiaları üzerine, hazırladığı 18 sayfalı talepnameyi, 6 Kasım\'da Adalet Bakanlığı\'na gönderdiği ortaya çıktı. Talepnamede, Öksüz\'e Akıncı Üssü davasında istinat edilen, \'Anayasayı ihlal, \'Cumhurbaşkanına suikast\', \'Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'silahlı terör örgütü yönetmek\', \'askeri komutanlıkların gaspı, \'kasten öldürme\', \'kasten öldürmeye teşebbüs etme\', \'mala zarar verme\', \'kamu malına zarar verme\', \'ibadethanelere zarar verme\', \'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlamalarına yer verildi. Öksüz ile alakalı delillere de talepnamede yer veren mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki, \'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi\' hükümlerine dayanarak iade istedi.