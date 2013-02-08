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Sağlık

Öksürük varsa test yaptırın!

40 yaş üstü sigara içmiş ya da içmekte olan, meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürüğün, KOAH belirtisi olabileceği bildirildi

08 Şubat 2013 15:40

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Köktürk, KOAH'ın nefes yollarında mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu söyledi.

Köktürk, hastalığın en önemli belirtileri arasında sinsice başlayan ve giderek şiddetini arttıran nefes darlığıyla kronik öksürük ve balgam çıkarma olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Bu hastalık çok önemli bir sağlık sorunu olmasına rağmen ne yazık ki kamuoyu tarafından yeterince iyi tanınmamaktadır. Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde KOAH olduğunu bilmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, KOAH tüm dünyada yaklaşık 50 milyon insanı etkilemekte ve her yıl 3 milyon kişi bu hastalık nedeniyle ölmektedir.''

Nefes ölçüm testi

Basit ve ağrısız bir test olan ve 'spirometri' denilen nefes ölçüm testiyle kişinin KOAH olup olmadığının kolayca saptanabildiğini belirten Köktürk, "40 yaş üstü sigara içmiş ya da içmekte olan ve meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından görülüp 'nefes ölçüm testini' yaptırması gerekir" dedi

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