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Yaşam

OKS 2. yerleştirme sonuçları açıklandı

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı (OKS) 2. yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.

15 Ağustos 2008 03:00

2. yerleştirme için başvuran 289 bin 743 adaydan 101 bin 584'ü bir okula asıl listeden yerleşti. Adaylardan 17 bin 36'sı mülakata girmeye hak kazandı. 171 bin 123 aday tercih yaptığı herhangi bir okula giremedi.

2. yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu, fen, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu teknik ve Anadolu meslek liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı sağlık meslek liselerinde boş kontenjan kalmadı.

Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürüğüne bağlı Anadolu teknik ve Anadolu kız meslek liselerinde 80, Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda 17, Anadolu imam hatip liselerinde de 293 kontenjan olmak üzere toplam 390 kontenjan boş kaldı.

Her iki yerleştirmede de aynı tercihini kazanan aday sayısı 69 bin 222 oldu. 2. yerleştirmede 26 bin 201 aday 1. yerleştirmeye göre bir üst tercihini kazanırken, 1477 aday da bir alt tercihini kazandı. 21 bin 720 aday 1. yerleştirmede kazanamadığı halde 2. yerleştirmede kazandı.

1. yerleştirmede bir okula yerleştiği halde 2. yerleştirmede bir okula yerleşemeyen aday sayısı ise 168 bin 957 oldu. Bu adayların düşük puanlı öğrenciler olduğu öğrenildi.

Yerleştirme sonucunu MEB'in sayfasından öğrenmek için tıklayınız.

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