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Yaşam

OKS 1. yerleştirme boş kontenjanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB,) OKS 1. yerleştirme sonuçlarına göre yapılan kesin kayıtların ardından okulların boş kontenjanlarını bugün internet sitesinden ilan etti.

08 Ağustos 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB,) OKS 1. yerleştirme sonuçlarına göre yapılan kesin kayıtların ardından okulların boş kontenjanlarını bugün internet sitesinden ilan etti.

Öğrenciler ve velileri okullara göre boş kalan kontenjanları www.meb.gov.tr internet adresinden görebilecekler.

1. yerleştirme kayıtları sonucunda fen, anadolu ve sosyal bilimler liseleri, anadolu mesleki ve teknik liseler, anadolu imam hatip liseleri, anadolu öğretmen liseleri ve sağlık meslek liselerinde toplam 88 bin 273 boş kontenjan kaldığı öğrenildi.

Boş kontenjanlar için yarından itibaren 10 Ağustosa kadar 2. yerleştirme başvurusu alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı 15 Ağustosta 2. yerleştirme sonuçlarını ilan edecek. 2. yerleştirme kayıtları 16-22 Ağustos arasında yapılacak ve 23 Ağustosta yeniden boş kalan kontenjanlar açıklanacak.

Bu kontenjanlar için de 24-25 Ağustosta "tercihte yükselme" başvurusu alınacak ve 1 Eylülde sonuçlar duyurulacak. 2-4 Eylül arasında da tercihte yükselme sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların kayıtları yapılacak (AA).


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