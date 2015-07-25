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Yaşam

Okmeydanı'nda silahlı saldırı; 2 polis yaralı

Bölgeye çok sayıda polise ekibi sevk edildi

Fotoğraf: Arşiv

25 Temmuz 2015 19:42

İstanbul Şişli ilçesinin Okmeydanı semtinde saldırı sonucu 2 polisin yaralandığı belirtildi. ​

Okmeydanı'nda polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis memurunun yaralandığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda polise ekibi sevk edildi.

 

'Gazi'de polis müdahalesi'

 

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde dün Bağcılar'da düzenlenen operasyonda öldürülen Günay Özaslan'ın cenazesi için toplanan kalabalığın yürüyüşüne polis müdahale etti. Gaz bombası ve tazyikli su ile yapılan müdahale sonrası kalabalık ara sokaklara dağıldı.

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