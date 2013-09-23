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Yaşam

Okmeydanı'nda olaylı gece

Okmeydanı'nda akşam saatlerinde toplanan yüzleri maskeli gruba polis müdahale etti

23 Eylül 2013 03:42

 

Okmeydanı'nda akşam saatlerinde toplanan yüzleri maskeli gruba polis müdahale etti.
Yolu trafiğe kapatan ve polise ses bombası ile molotof kokteyli atan göstericilere polis biber gazı ile müdahalede bulundu.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, müdahale sonrası ara sokaklara kaçan göstericiler bir müddet sonra tekrar ses bombası attı. İddaya göre bir eylemci, polise ses bombası atmak isterken bombanın elinde patlaması sonucu elinden yaralandı. Yaralanan M.S.A (18) Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

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