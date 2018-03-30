Okmeydanı'nda işçiler çatıdan düştü

Okmeydanı'nda Cemal Kamacı Spor Salonu'nun yenileme çalışması sırasında işçiler çatıdan aşağıya düştü. Meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı. İşçiler ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre spor kompleksinin çatı kısmında çalışma yapan 3 işçi henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. İşçilerden ikisi bir alt kata diğer işçi ise iki kat aşağıdaki beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ulaşmak için itfaiye aracının merdivenini kullandı. Merdiven ile yaralı işçilere ulaşan sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptı. İşçiler daha sonra sedyeye konularak merdiven aracıyla aşağıya indirildi. Yaralı işçiler ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan kurtarma çalışmalarını izlemek isteyen kimi vatandaşlar bariyerlerin üzerine çıkarken kimileri ise bariyerlerin arasındaki boşluklardan bakmaya çalıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor