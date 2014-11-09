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Okmeydanı'nda göstericilerle polis arasında çatışma

Olaylar sırasında yanmaya başlayan araç TOMA 'dan sıkılan tazyikli suyla söndürüldü

09 Kasım 2014 23:28

Okmeydanı'nda yüzü maskeli bir grup ile polis ekipleri bu akşam karşı karşıya geldi. Polis, molotof kokteyli atan göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Yüzleri maskeli gruplar saat 18.30 sıralarında Anadolu Kahvesi olarak bilinen noktada toplandı. Yola barikat kurup lastik yakan göstericilerden bazıları çevreye molotof kokteyli atmaya başladı. Atılan molotoflar zaman zaman zırhlı polis araçlarına da isabet etti. Polis, eylemcilere gaz bombası ile karşılık verdi. Polis müdahalesi ile dağılan grupların ara sokaklarda polise yeniden molotof kokteyli ve havai fişek attıkları görüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Eren’in haberine göre,  gerginlik gece boyunca devam ederken, grup caddeden geçen bir belediye otobüsünün önünü kesti. Göstericiler, yolcuları indirdikten sonra aracı ateşe vermek istedi. Ancak polis duruma müdahale edince, eylemciler çevreye molotof kokteyli atarak uzaklaştı. Bu arada, olaylar sırasında yanmaya başlayan araç TOMA 'dan sıkılan tazyikli suyla söndürüldü. 

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