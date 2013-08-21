T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okmeydanı, Şişli ve Beyoğlu'nda polis baskını

İstanbul’da Okmeydanı, Şişli, Beyoğlu ve birçok adrese yapılan baskınlarda, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi

21 Ağustos 2013 11:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yapılan operasyonun devamı niteliğinde bu sabaha da erken saatlerde İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da Okmeydanı, Şişli, Beyoğlu ve birçok adrese yapılan baskınlarda, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin operasyonu devam ediyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah operasyon düzenlemişti.

Şişli,Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Kağıthane, Küçükçekmece ve Esenler'deki operasyonlarda 'Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi' üyesi olduğu öne sürülen 17 kişi gözaltına alına alınmıştı.

ETİKETLER

polisbaskınterörle mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24