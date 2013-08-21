Okmeydanı, Şişli ve Beyoğlu'nda polis baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yapılan operasyonun devamı niteliğinde bu sabaha da erken saatlerde İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da Okmeydanı, Şişli, Beyoğlu ve birçok adrese yapılan baskınlarda, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin operasyonu devam ediyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah operasyon düzenlemişti.

Şişli,Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Kağıthane, Küçükçekmece ve Esenler'deki operasyonlarda 'Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi' üyesi olduğu öne sürülen 17 kişi gözaltına alına alınmıştı.