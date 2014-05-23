Okmeydanı polise karşı ayakta

İstanbul Okmeydanı, dün gösteriler ve polisin müdahalesiyle savaş alanına döndü. Atılan molotofkokteylinin camından girdiği zırhlı aracı terk eden polisler havaya ateş etti. Cemevinde cenaze törenine katılan Uğur Kurt, başına isabet den kurşunla hayatını kaybetti. Göstericilerin attığı parça tesirli bombayla 7’si polis 9 kişi yaralandı. Olayları izlerken yaralanan bir kişinin durumu ağır.

Okmeydanı’ndaki gösteriler sabah saatlerinde başladı. Bir grup, Soma’daki maden faciası ve ‘Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto etmek amacıyla İTO Lisesi’ne girmek istedi. Ancak buna polis izin vermedi. Çıkan gerginlik taşlı, molotoflu, biber gazlı ve TOMA’lı sokak çatışmasına dönüştü. Atılan molotofkokteyllerinden biri zırhlı akrep aracının camını kırarak içeri girdi. Zırhlı araç alev alınca polisler kendilerini can havliyle dışarıya attı. Polisler daha sonra havaya ateş açtı. Bu sırada Okmeydanı Cemevi’nde bir yakınının cenazesine katılan Uğur Kurt (30), boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Kurt, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 1 saat süren kalp masajı yapıldı, ameliyata alındı, hayata döndürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Bu sırada gösteriler devam etti.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gözünden yaralanan Akan Yücel isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mahalleli tepki gösterdi

Uğur Kurt’un vurulmasının ardından Okmeydanı’nda mahalleli de polise tepki gösterdi. Çatışmaların yaşandığı sokaklarda esnaf da kepenk kapattı. Mahallelinin tepkisi üzerine polis Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nin önüne kadar çekildi. Ancak eylemciler buraya gelince, polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bombalı saldırı

Eylemler Okmeydanı’nda gece de devam etti. Göstericiler, Şark Kahvesi yakınlarında polislere 3 tane el yapımı boru tipi parça tesirli bomba attı. Saat 22.00 sıralarında atılan bombalardan biri polislerin bulunduğu yere yakın bir noktada patladı. Şarapnel parçaları başına isabet eden bir kişi kanlar içinde yere yığıldı. Ayrıca Akan Yücel isimli bir kişiyle arasında emniyet müdürünün de bulunduğu 7 polis de yaralandı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Uğur Kurt’un ise ölüm haberi geldi gece. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, haberi Twitte’dan duyurdu: “Okmeydanı Hastahanesinde tedavi gören Uğur Kurt maalesef kurtarılamadı,vefat etti. Allah’tan rahmet,ailesine başsağlığı diliyorum.”

Polis ayağından vuruldu

Mithatpaşa Caddesi’nde bekleyen göstericiler, polis ekiplerine taş ve havai fişek atmayı gece boyunca sürdürdü. Polis ekipleri de biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Gece yarısı, bir polis ayağından vuruldu. Polis hastaneye kaldırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iki pompalı tüfekle bir tabanca ele geçirildiğini açıkladı. Gazi Mahallesi, Sancaktepe ve Sultangazi’de de eylemler düzenlendi.

'Kusuru tespit ederiz'

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, olayal ilgili yaptığı ilk açıklamada “Olayın nasıl geliştiği nasıl olduğu nasıl bir yaralanma hadisesi vuku bulduğu elbette ki yapacağımız soruşturmalar neticesinde belli olacak. Elbette kullanılan bir silah var. Medyaya da yansıyan silahlı görüntüler var. Bütün bu çerçevede bütün detaylarıyla hem adli hem idari incelemeler yapılacak. Kusur varsa kusuru mutlaka tespit ederiz.”