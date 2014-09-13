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Yaşam

Okluk Koyu bir ayda çöplük oldu

Marmaris Turizm ve Çevre Gönüllüleri Başkanı, Okluk Koyu’nun yeniden giriş kontrolüne alınarak bazı bölümlere girişin yasaklanmasını istedi

13 Eylül 2014 11:41

Okluk Koyu’nda geceleyen tekneler katı atıklarını koylarda orman içine bırakmaya başladı. Pikniğe gelenlerin de sayısı artınca çevre tam anlamıyla çöplüğe döndü. Ağaçlara bağlanan tekneler yüzünden çok sayıda çam ağacı kurudu. Bazı genç ağaçlar kökünden söküldü.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu olarak yaptırılan köşkün bulunduğu Okluk Koyu, “sıkı koruma” statüsünden çıkarılınca tatilciler nedeniyle çöplüğe dönüştü.

Marmaris Turizm ve Çevre Gönüllüleri Başkanı Filiz Ersan, bir ay içinde koya gelen tekne sayısındaki artışın ağaçların kurumasına neden olduğunu ve koyların adeta çöplüğe döndüğünü ileri sürerek “Çevre katliamına izin vermeyiz” dedi.

Okluk Koyu’ndaki son durumun gerçekten içler acısı olduğunu belirten Ersan, Okluk Koyu’nun yeniden giriş kontrolüne alınarak bazı bölümlere girişin yasaklanmasını istedi.

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