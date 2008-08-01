Oklahoma'da meraklı bekleyiş

Tempo24-



İş adamı Clay Bennett, NBA takımlarından Seattle Supersonics'i Starbucks zinciri sahibi Howard Schulz'dan satın aldıktan sonra, hiç vakit kaybetmeden evi Oklahoma City'e taşıdı.



Seattle kentiyle Bennett arasında yapılan anlaşma gereği, takımın isim hakkı Seattle kentinde kaldı.



Kendilerini bir anda Oklahoma'da bulan oyuncular, Orlando Yaz Ligi'nde ilk kez parkeye çıktı.



Geçen yıl en iyi çaylak ödülünü kazanan Kevin Durant, takımın taşınacağını bildiklerini ancak bu kadar hızlı olacağını tahmin etmediklerini söyledi. Durant, "Seattle'de bir ev almıştım. Ailemi yanıma getirmiştim. Şimdi yeniden taşınmam gerecek. Olayların bu kadar hızlı gelişmesini beklemiyordum" diye konuştu.



Önceki sezon Katrina Kasırgası nedeniyle New Orleans Hornets takımına ev sahipliği yapan Oklahoma City halkı ise büyük bir mutluluk yaşıyor. NBA'in en yeni takımının forma renkleri, ismi ve logosu ise yakında açıklanacak.

