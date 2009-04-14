Okkır’ın eşinden gözaltındakilere destek

Eşi Kuddusi Okkır Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan ve daha sonra hayatını kaybeden Sabriye Okkır, son Ergenekon operasyonunda gözaltına alınanlara destek vermek için emniyete geldi.



Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul ve çeşitli illerde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgularına başlandı.



Alınan bilgiye göre, Doğan Gazetecilik A.Ş İcra Kurulu üyesi Tijen Mergen'in ifadesi, avukatı Köksal Bayraktar'ın da katıldığı bir ortamda alınıyor.



‘Gözaltı belgeleri avukatlara verilmedi’



Şüphelilerden Osman Karaduman ve Senem Kurşun'un avukatı Şükran Eroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gözaltı belgelerinin avukatlara verilmemesini eleştirdi. Eroğlu, bu nedenle gözaltı gerekçesini hala öğrenemediklerini söyledi.



Eroğlu, sırası geldikçe avukatları çağrılarak, diğer şüphelilerin de ifadelerinin alınacağını bildirdi.



Bu arada, "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra hayatını kaybeden Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır da gözaltına alınanların yakınlarına destek vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.



"Onları benden daha iyi kimse anlayamaz" diyen Okkır, eşinin ölümüne ilişkin hakimler ve savcılar hakkında soruşturma izni verilmediğini, bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi.

