'Ökkeş varsa biz yokuz'

Alevi açılımını başlatan Çamuroğlu'nun, AKP'yle arası açıldı

‘Tabana mesaj veriyorlar’

‘Açık bir hakaret’

Soyadını değiştirdi

Maraş'ın kitabını yazdı

111 kişi ölmüştü

Alevi çalıştaylarının altıncı ve son oturumu, davetliler arasında bulunan Maraş katliamı sanıklarından Ökkeş Şendiller nedeniyle krize dönüştü. Çalıştay davetini Şendiller yüzünden reddeden isimlerden eski Bakan Fikri Sağlar “O orada olursa ben yokum” derken, Şendiller de toplantıya katılmayacağını açıklayan isimleri “Tabana mesaj vermeye çalışmak”la suçladı.Oturumu yönetecek olan Yrd. Doç. Dr. Necdet Subaşı ise “Madımak’ı, Gazi’yi, Çorum’u konuşmayacağız da ne yapacağız? Kendimiz çalıp kendimiz mi oynayacağız” diyerek, Şendiller’in davet edilmesini savundu.Alevi çalıştaylarının altıncısı, Ankara’da Muharrem ayının ilk gününe denk gelen 17 Aralık’ta yapılacak. Çalıştayda hükümeti temsilen Devlet Bakanı Faruk Çelik ile Kemal Kılıçdaroğlu, Arif Sağ, Kamer Genç, Bayram Meral, Akın Birdal, Prof. Dr. Cengiz Güleç, Ercan Karakaş, Fikri Sağlar, Derviş Günday, Haluk Özdalga, Prof. Dr. Abdurahman Küçük, Namık Kemal Zeybek, Seyfi Oktay, Mukadder Başeğmez, Haşim Haşimi, Hüseyin Tuğcu, İbrahim Yiğit ve Mehmet Moğultay ve Şendiller hazır bulunacak. Çok sayıda Alevi vatandaşın hayatını kaybettiği Maraş katliamı sanığı Şendiller’in çalıştaya çağrılması ise krize neden oldu. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Bakan Çelik’in bizzat arayarak Çalıştay’a davet ettiği bazı isimler Şendiller’in çağrılmasına tepki gösterdi. Sağ, Sağlar ve Genç, Şendiller’in olduğu toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. Bazı Alevi örgütleri de “Yahudi toplantısına Hitler çağrılır mı?” diyerek eleştirilerini ortaya koydu.Şendiller ise toplantıda Maraş dışındaki konulara da değineceğini ifade ederek “Cemevleri konusunda net bir şey söyleyemem ama uzman arkadaşlarla görüşeceğim” dedi. Kürt açılımı gibi hamleleri anlamlı bulmadığını belirten Şendiller, Alevi çalıştayının bu konulardan önce başladığını anımsattı. Kendisinin gelmesi halinde çalıştaya katılmayacaklarını açıklayan Genç ve Sağlar’la aynı dönemde TBMM’de bir arada olduğunu ifade eden Şendiller, “Onların biraz tabana dönek mesaj vermeye çalıştığını düşünüyorum” dedi.Sağlar ise “Maraş’ta Alevileri katleden bir anlayışın çalıştayda olmasına karşı olduğunu” belirterek, “Ellerinde Alevi kanı olanlar nasıl katlettiklerini mi anlatacaklar” diye sordu.Şendiller’i kendilerinin çağırdığını anlatan Subaşı ise “Ökkeş Bey Maraş olaylarıyla ilgili kamuoyunda bilinenin aksine çok farklı yaklaşımı olduğunu iddia ediyor. Bu konuyla ilgili kitap yazmış. Bir mahkeme değiliz. Amacımız ezber bozmak” dedi. Devlet Bakanı Faruk Çelik de, Şendiller’i kendisinin değil bürokratların davet ettiğini açıklarken “O da Alevi olaylarıyla ilgili biri. Biz mahkeme değiliz. O da Alevi olaylarına karışmış” dedi. Çelik, çalıştayın ertelenmeyeceğini de ifade etti.Alevilik Araştırma Merkezi Başkanı Ali Yıldırım ise Şendiller’in davet edilmesinin “hükümetin yaptığı bir gaf olmanın ötesinde derin bir anlam taşıdığı”nı söyledi. Yıldırım “Alevileri katilleriyle aynı masaya çağırmak açık bir hakarettir” dedi.Şendiller, 1978’deki Maraş olaylarıyla ilgili davada sanık olarak yargılandı. Olayların başlamasına neden olan bombanın Şendiller tarafından Çiçek Sineması’na atıldığı iddia edildi. İdamla yargılanan Şendiller, 12 Eylül darbesinden 1 ay önce beraat etti. O dönemde Kenger olan soyadını Şendiller olarak değiştirdi. 1991’de MÇP’den Meclis’e giren Şendiller, bir yıl sonra Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte BBP’yi kurdu. Şendiller, 1992’de, dönemin Cumhurbaşkanı Özal’ın oğlu Efe Özal’ın köpeğine “Ökkeş” adını vermesiyle de gündeme gelmişti.Şendiller, Nisan 2008’de çıkardığı “Kanlı Oyun” adlı kitabında, Maraş olaylarıyla ilgili iddialarda bulunmuştu. Şendiller “O kanlı olayların müsebbibi, o zamanki Başbakan Bülent Ecevit ve ekibidir. Ecevit, olaylarda sol örgütlerin rolü olduğunu belirten İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı’yı daha Ankara’ya dönmeden istifa ettirip yerine Hasan Fehmi Güneş’i geçirmiştir. Güneş de, ben dahil yakalanan sağcıları Ankara’ya getirterek 17 gün işkence yaptırıp olayları üstlenmeye zorlamıştır” ifadesini kullanmıştı.Maraş’ta 23 Aralık’ta cami ve belediye hoparlörlerinden yapılan “çağrılar” sonrası Alevilerin yoğun olduğu yerlere silahlı saldırılar olmuştu. İki gün süren olaylar sonucu büyük çoğunluğu Alevi 111 kişi yaşamını yitirmişti, yaklaşık 1000 kişi de yaralanmıştı.