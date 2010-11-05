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Spor

OKÇULUKTA BÜYÜK FİNAL İSTANBUL'DA ANKARA (A.A)

05 Kasım 2010 13:20

-OKÇULUKTA BÜYÜK FİNAL İSTANBUL'DA ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Uluslararası Okçuluk Federasyonu (FITA) dünyada önemli kültürel ve turistik özellikleri bulunan kentlerde yaptırdığı Dünya Kupası'nda 2011 finalini, ''2010 Avrupa Kültür Başkenti'' İstanbul'a verdi. Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, FITA'nın 4 ayaktan oluşan ve ikinci ayağının Türkiye'de yapıldığı Dünya Kupası finallerini her yıl farklı ülkede düzenlenmesini kararlaştırdığını söyledi. Finallerin özellikle kültürel, tarihi ve turistik özelliklere sahip kentlerde gerçekleştirildiğini anlatan Topaloğlu, şu bilgileri verdi: ''FITA 2011 Dünya Kupası finalini Türkiye'ye verdi. Finalleri 24-25 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceğiz. Finallerde Hırvatistan, Türkiye, ABD ve Çin'de gerçekleştirilen yarışmalar sonunda erkekler ve bayanlarda en iyi 8 sporcu yarışacak. Olimpik ve makaralı yaylarda toplam 32 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek. Finalleri yapabileceğimiz mekanlar için çalışmalara başladık. İstanbul tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkmış bir kent. FITA, bu gibi özellikleri bulunan kentlere finalleri veriyor. İstanbul'da Çırağan, Dolmabahçe ve Topkapı saraylarını düşünüyoruz. Geçen yıl finaller Danimarka'daki Kraliyet Sarayı'nda yapılmıştı.'' Topaloğlu, FITA'nın uluslararası yarışmalardan sorumlu direktörü Juan Carlos Holgadi'nin de 10-15 Aralık tarihlerinde İstanbul'a geleceğini ve yer konusunu birlikte kararlaştıracaklarını kaydetti. Dünya Kupası'nda finaller bu yıl 18-19 Eylül tarihlerinde Ortaçağ ve Georgian dönemlerine ait mimarisiyle Avrupa'nın güzel görünümlü kentleri arasında yer alan İskoçya'nın Edinburgh şehrinde yapılmıştı.

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