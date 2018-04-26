T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okçuluk Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ücretsiz spor okulları okçuluk branşında turnuva düzenledi

26 Nisan 2018 20:27

İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ücretsiz spor okulları okçuluk branşında turnuva düzenledi. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı turnuvanın sonunda ödüller sahiplerini buldu.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı Okçuluk Turnuvası Yahya Kemal Spor Kompleksi\'nde gerçekleştirildi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç kazananların ödüllerini takdim etti. Minik öğrencilerle bir araya gelen Başkan Fazlı Kılıç bir süre öğrencilerle ve velilerle sohbet  etti. Başkan Kılıç, okçu gençleri izledikten sonra antrenör eşliğinde ok atışı yaptı. 

OKÇULUK ATA SPORUMUZ

Okçuluk eğitimi alan öğrencilerden Dilara Akçay, \"Okçuluk sporuna 4 ay önce başladım. Bu sporun geçmişimizde çok önemli bir yeri var. Bunu öğrenmek amacıyla buraya geldim. Çok güzel bir spor gençlerin bu konulardan haberdar olup gelmesi çok önemli\" dedi.

Kağıthane Belediyesi, yaz dönemi spor etkinliklerinden biri olarak 9-15 yaş arası ücretsiz okçuluk eğitimi veriyor. Bu eğitime gelen öğrencilere aynı zamanda ekipmanları ile birlikte eşofmanları da hediye ediliyor. Yaz dönemi boyunca tüm Kağıthaneli gençlerin okçuluk eğitimine ilgi göstermesi bekleniyor. Kağıthane Belediyesi,  okçuluk sporunda Türkiye çapında sporcular yetiştirmeyi  hedefliyor.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA KAĞITHANE Belediyesi SporMüdürlüğüneYaklaşıkOrtaokulOkçuluk Turnuvası Yahya Kemal Spor KompleksiKağıthane Belediye Başkanı Fazlı KılıçMinikBaşkan Fazlı KılıçBaşkan KılıçATA SPORUMUZ OkçulukDilara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24