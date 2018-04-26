Okçuluk Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ücretsiz spor okulları okçuluk branşında turnuva düzenledi. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı turnuvanın sonunda ödüller sahiplerini buldu.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı Okçuluk Turnuvası Yahya Kemal Spor Kompleksi\'nde gerçekleştirildi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç kazananların ödüllerini takdim etti. Minik öğrencilerle bir araya gelen Başkan Fazlı Kılıç bir süre öğrencilerle ve velilerle sohbet etti. Başkan Kılıç, okçu gençleri izledikten sonra antrenör eşliğinde ok atışı yaptı.

OKÇULUK ATA SPORUMUZ

Okçuluk eğitimi alan öğrencilerden Dilara Akçay, \"Okçuluk sporuna 4 ay önce başladım. Bu sporun geçmişimizde çok önemli bir yeri var. Bunu öğrenmek amacıyla buraya geldim. Çok güzel bir spor gençlerin bu konulardan haberdar olup gelmesi çok önemli\" dedi.

Kağıthane Belediyesi, yaz dönemi spor etkinliklerinden biri olarak 9-15 yaş arası ücretsiz okçuluk eğitimi veriyor. Bu eğitime gelen öğrencilere aynı zamanda ekipmanları ile birlikte eşofmanları da hediye ediliyor. Yaz dönemi boyunca tüm Kağıthaneli gençlerin okçuluk eğitimine ilgi göstermesi bekleniyor. Kağıthane Belediyesi, okçuluk sporunda Türkiye çapında sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)