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Spor

Okay'ın serbest kalma bedelinin düşük olması Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu elinden kaçırabilir

16 Mart 2018 16:58

Trabzonspor’da son dönemin parlayan yıldızı olan genç futbolcu Okay Yokuşlu Avrupa ekiplerinin dikkatini çekerken, sözleşmesinde yer alan “7.5 milyon Euro’ya serbest kalır" maddesi dikkat çekti.

Sözleşmesini geçtiğimiz sezon yenileyen Yokuşlu, 2020 yılına kadar Bordo-Mavili formayı giyecek. Başarılı oyuncunun serbest kalma bedelinin şimdiden birçok kulübün iştahını kabarttığı bildirildi.

Abdülkadir belirsiz

Habertürk'te yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle Akhisar maçında forma giyemeyen ‘Yerli Messi’ lakaplı Abdülkadir Ömür’ün Yeni Malatya karşılaşmasında da riske edilmek istenmediği ifade edildi. Rıza Çalımbay’ın genç oyuncuyla bir görüşme yaptığı ve tedavisinin tamamlanmadan oynamasının doğru olmayacağını söylediği öğrenildi.

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