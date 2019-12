-OKAY: TEKLİFİ CUMA GÜNÜNE KADAR SUNACAĞIZ GÜLYALI (A.A) - 25.07.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine ilişkin olarak, CHP grubunun kanun teklifini en geç 30 Temmuz Cuma gününe kadar TBMM'ye sunacaklarını bildirdi. Okay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Giresun gezisi sırasında parti otobüsünde bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu. TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesiyle ilgili kanun teklifi hazırladıklarını hatırlatan Okay, ''Teklifi en geç 30 Temmuz Cuma gününe kadar TBMM'ye sunacağız'' dedi.