-OKAY: İKTİDAR REFERANDUM SONUCUNDAN ENDİŞELİ ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, ''Bahçelievler'de partili 3 kadın arkadaşımızı çivili sopalarla dövdüler. Kimi zaman 'hayır' broşürlerini dağıtan arkadaşlarımız gözaltına alındı, kimi zaman 'hayır' tişörtü giyen gençlerimiz gözaltına alındı. Tüm bunlar iktidarın bu referandumdan 'hayır' çıkması halindeki gelecek endişesinden kaynaklanıyor'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı Okay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, toplantının 13.00'te başladığını 15.30'da sona erdiğini, MYK'da halk oylamasına ilişkin genel değerlendirme ile 12 Eylül'de yapılacak referanduma ilişkin örgütlerin çalışmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. -YARIN CHP'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ Yarın CHP'nin kuruluşunun 87. yıl dönümü olduğunu anımsatan Okay, ''11.00'de Genel Başkanımız önderliğinde CHP'nin kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulunup, bağlılığımızı sunacağız'' dedi. Okay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarından itibaren referandum çalışmasını İstanbul'da sürdüreceğini, cumartesi günü saat 16.00'da Kartal mitingi ile referandum çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. Okay, ilk kez bir referandum sürecinin adeta seçim süreci haline dönüştüğünün görüldüğünü, siyasal iktidarın bunu bir ölüm kalım mücadelesi haline çevirdiği, referandumda ''hayır'' çıkarsa, iktidar için sonun başlangıcı olacağı endişesini yaşadığını ileri sürdü. CHP'nin halk oylamasında sandık sonuçlarını gösteren ''tasdikli sandık kurulu tutanaklarının siyasi parti temsilcilerine verilmesinin'' karar altına alınması isteğiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurduğu bildiren Okay, YSK'dan başvurunun gözönüne alındığına dair bir yazının kendilerine ulaştığını söyledi. Okay, YSK'nın temenniden ziyade, tutanağın her siyasi parti müşahidine verilmesi yönünde derhal bir ilke kararı alması gerektiğini ifade ederek, ''Bunun düşünülmüş olması dahi kafalarda referandum sonucuna ilişkin çok ciddi şüpheler, şaibeler doğurmuştur'' dedi. -AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI- Okay, MYK'da ayrıca İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci ile ilgili incelemenin tamamlandığını söyledi. Okay, ''Değirmenci, tüzüğümüzün 68. maddesinin B ve F bendi, 70. maddesinin büyük A, B bendi uyarınca önlemli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir'' dedi. -DİYARBAKIR'DAKİ AFİŞ Okay, aynı afişlerin ''Diyarbakır'da da görüldüğünün'' hatırlatılması üzerine de, şunları kaydetti: ''Aslında bilgi sahibi olması gereken Hükümet. Sayın İçişleri Bakanı, Avcılar'da asılan afişle ilgili en ufak ayrıntıya kadar açıklamada bulundu. Aynı afiş her nasılsa Diyarbakır'da AKP'nin yapacağı miting öncesi kısa bir süre asılıyor ve indiriliyor. Provokasyon olduğu çok açık ve net. Diyarbakır İl Başkanımız hiç bir bilboardı kiralamadıklarını, ayrıca 'afişin kendileriyle hiç bir ilişkisi olmadığını, orada bulunan Mobese kameralarından da afişin kimler tarafından, AKP'ye tahsis edilmiş olan bilboarda asılmış olabileceğinin tespit edilebileceğini', hem yazılı olarak hem de televizyonda ifade etti ama bu konuda her nedense her şeyi gören, her şeyi dinleyen ortamı bilen, Mobese kameraları elinde olan İçişleri Bakanı işin hiç o tarafına dokunmuyor. Sadece Avcılarda takılı kalıyor, çünkü eğer Diyarbakır'daki Mobese kameralarını incelerse bilesiniz ki işin içerisinden kendisi çıkacaktır. Çünkü enteresandır Diyarbakır mitinginde Başbakan, 'Diyarbakır'daki afişi gördün mü Beşir?' diyor, O da 'evet' diyor. İkisinden başka onu bilen yok.''