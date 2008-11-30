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'Okan'a acıyorum '

Çağla Şıkel ile Alişan'ı ti'ye alan Okan Bayülgen, ikiliyi şovuna davet etti. Ünlü türkücü ise 'Bizimle dalga geçenin programına gitmeyiz' dedi...

30 Kasım 2008 02:00

Çağla Şıkel ile Alişan'ın TV programını ti'ye alan Okan Bayülgen, ikiliyi şovuna davet etti. Ünlü türkücü ise 'Bizimle dalga geçenin programına gitmeyiz' dedi...

Kavga git gide kızışıyor

Okan Bayülgen ile Alişan arasındaki kavga kızıştı! Ünlü şovmen, TV şovunda Çağla Şikel ile Alişan'ın sabah programını ekrana getirip ikiliyi yerden yere vurmuştu. Okan'ın Alişan için sarf ettiği "Sunuculuk yapamayan sürekli başkasına sarılma ihtiyacı duyuyor" sözleri gerginliğin asıl nedeniydi. Bu olayın üzerinden çok geçmeden Okan Bayülgen, TV şovuna Alişan ile Çağla Şıkel'i konuk olarak çağırdı.

'Espriyi anlayamadılar!

Ancak kendisine ve Çağla'ya yapılan eleştiriyi unutmayan Alişan'ın Okan'a cevabı hayli sertti: "Bizimle programında dalga geçen bir insana malzeme vermeyiz. Bizim üzerimizden prim yapmak istiyorsa Okan Bayülgen'e acıyorum." Çağla Şıkel ile Alişan'ın verdiği "Hayır" yanıtı üzerine bir hayli öfkelenen komedyen ise "Benim yaptığım bir espriydi. Bu sözlerin bir şaka olduğunu bile anlamayıp olayı kavgaya dönüştürmelerine şaşırdım" dedi.

Emre de katılmıştı

Okan Bayülgen'in eşi Çağla Şıkel'le alay etmesi üzerine Emre Altuğ Okan'ı aradı. "Emre bana küfür edecekti" diyen Okan Bayülgen'e ünlü şarkıcı da; "Çok korkmuş ama içi rahat olsun" demişti.

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