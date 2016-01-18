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Okan Üniversitesi: Teröre ve şiddete karşıyız; ifade özgürlüğü de korunmalı

"Demokratik toplumların vazgeçilmezi olan ifade özgürlüğünün de hassasiyetle korunması gerektiğini düşünüyoruz"

18 Ocak 2016 11:41

Okan Üniversitesi Rektörlüğü, Barış için Akademisyenler'in "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildirisiyle ilgili açıklama yaptı. Üniversitenin resmi sitesinden yapılan açıklamada "Terörün bir insanlık suçu olduğunu, kaynağı, hedefi ve gerekçesi ne olursa olsun, her türlü terör eylemine ve şiddete karşı çıkmanın insan haklarına saygının gereği olduğunu düşünmekteyiz. Demokratik toplumların vazgeçilmezi olan ifade özgürlüğünün de hassasiyetle korunması gerektiğini düşünüyoruz" denildi.

Bianet'in aktardığı habere göre, üniversitenin sitesinden yapılan açıklamada, “Ülkemizde son dönemde yaşananları kaygıyla izliyoruz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu, kaynağı, hedefi ve gerekçesi ne olursa olsun, her türlü terör eylemine ve şiddete karşı çıkmanın insan haklarına saygının gereği olduğunu düşünmekteyiz. Demokratik toplumların vazgeçilmezi olan ifade özgürlüğünün de hassasiyetle korunması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizde yaşanan bölücü terör eylemlerini ve şiddet olaylarını kınıyor ve bir an önce evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde toplumsal barışın tesis edilmesinin önemini vurguluyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

 

Barış ve ifade özgürlüğü vurgusu 

 

Barış İçin Akademisyenler’in öncülüğünde Türkiye devletine şiddete son verme ve müzakere koşullarını hazırlama çağrısı yapan “bu suça ortak olmayacağız” bildirisinin yayınlanmasının ardından pek çok üniversiteden tepki açıklamaları gelmişti.

Açıklamalarda devletin operasyonlarını desteklediklerine dair vurgu ve bildiriyi “teröre destek” olarak tanımlama öne çıkmış, imzacı akademisyenler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

Okan Ünivesitesi’nin açıklamasında diğer açıklamalarda yer almayan ifade özgürlüğü ve barışın tesisi vurgusu dile getirildi..

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