Okan Üniversitesi Hastanesi, VakıfBank Spor Kulübü’nün sağlık sponsoru oldu

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA)- OKAN Üniversitesi Hastanesi, ulusal ve Uluslararası pek çok başarıya imza atan VakıfBank Spor Kulübü\'nün sağlık sponsoru oldu. Anlaşmaya göre VakıfBank Spor Kulübü A takım oyuncuları Okan Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık güvencesi altında olacak.

Tuzla\'da yer alan Okan Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Can Özkan Okan, Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alper Tunga Demiarslan ile VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, VakıfBank Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncular kaptan Gözde Kırdar ve Zehra Güneş katıldı.

BEKİR OKAN: \"SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ İŞBİRLİKLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\"

Üniversite olarak sağlık alanında önemli adımlar attıklarını ifade eden Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, \"Okan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği ve diş hastanelerimiz şu anda hizmet veriyoruz. Önümüzdeki hafta da yine Tuzla\'da büyük bir diş hastanesi açacağız. Sağlık sektöründeki işbirlikleri de bizim için çok önemli. Genel olarak Okan Grubu olarak spora önem veriyoruz. Başarıyı destekliyoruz. Vakıfbank da takım olarak çok başarılı Avrupa ve Dünya şampiyonlukları var. VakıfBankSpor Kulübü işbirliği bize güç verecek. Bütün A takım oyuncuları hastanemizin her türlü imkanından yararlanacaklar. Tüm sporcularına müsabakalarında başarılar diliyorum\" dedi.

OSMAN DEMREN: \"SPORCU SAĞLIĞI EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ\"

Sporcu sağlığının spordaki en önemli konulardan biri olduğunu dile getiren VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren ise \"Belli bir vizyonumuz var. Bu işi etkin bir şekilde yürütmek istiyoruz. Dünya lideri bir kulübe sahibiz. Başarılarımız kadınlarımızdan geliyor. Bu yürüyüşü güzel bir şekilde yürütebilmek de bizi mutlu ediyor. Dünya voleybolunun en önemli sporcuları kadromuzda ve tüm sporcularımızın sağlığını artık Okan Üniversitesi Hastanesi’ne emanet ediyoruz. Bu yüzden içimiz rahat. Okan Grubu’nun da eğitim ve sağlıkta liderlik vizyonu ile çalışmalarını yürüttüğünü biliyoruz. Bu birlikteliğin spor camiasına örnek teşkil etmesini diliyorum.Yurt içi ve yurt dışında eğitim, sağlık, enerji gibi önemli alanlarda faaliyet gösteren Okan Grubu’yla bu birlikteliği gerçekleştirdiğimiz için mutluyum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan\'a takımın imzalı formasını hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bekir Okan\'ın açıklamaları

-Osman Demren\'in açıklamaları

-İmzaların atılması

-Forma hediyesi

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)