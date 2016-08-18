Okan Buruk’tan FETÖ açıklaması

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, bir grup futbolcuyla, Fetullah Gülen'in bir sohbetine katıldıklarını gösteren fotoğraf ve görüntülerle ilgili açıklamada bulundu.

Söz konusu görüntülerin 22 yıl önceye ait olduğunu hatırlatan Okan Buruk, “O yıllarda 20’li yaşlardaydım. Benim hayatta değer verdiğim en büyük iki şey Türklük ve müslümanlık duygularıdır. Benim devletime ve milletime veremeyeceğim hesabım yok. Her zaman ülkeme bağlı kaldım, alnım ak” dedi.

Okan Buruk, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminde büyük bir tehlike atlattığını belirterek, “Terör örgütünün bu saldırısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanönderliğinde halkımızın destansı mücadelesiyle bertaraf edildi. Terör örgütünü şiddetle kınıyorum. Bu ülkeye seven insanlar olarak neye ihtiyaç varsa seve seve yaparız” şeklinde konuştu.

"Benim kimseyle bağlantım yok"

Eski futbolcu arkadaşlarının televizyon programlarına çıkıp Fethullah Gülen’in sohbetlerine katıldığı günleri anlatmalarını doğru bulmadığını ifade eden Okan Buruk, “Kendi camiamızdan arkadaşlarımızın televizyonlara çıkıp bunu reyting malzemesi yapası doğru değil.

Çok uzun süre önce böyle bir ortamda bulundum. Müslümanız, vecibelerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz ve her şeyden öte Türklük sevdamız var. Biz iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştık ama bize bu anlamda mağdur diyebilirsiniz. Bunların dışında benim kimseyle bir bağlantım yok, uzun yıllardır da yoktu zaten” dedi.